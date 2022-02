Bordighera: lavori a palazzo Garnier, Ingenito “Grazie alle maestranze per la professionalità e l'impegno”

“Lavori in corso su parte delle facciate di palazzo Garnier per il ripristino di alcuni intonaci e della tinteggiatura. Un ringraziamento all’ufficio Manutenzione e alle maestranze comunali per la professionalità e l’impegno con cui, giorno dopo giorno, rispondono alle piccole, grandi esigenze del territorio”.



Queste le parole con cui il sindaco Vittorio Ingenito ringrazia i suoi collaboratori per i lavori svolti a palazzo Garnier, sede del Comune bordigotto e recentemente teatro delle vicende legate alle scritte "no vax". Sempre prontamente ricoperte dagli operai dell'amministrazione.