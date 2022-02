Questa sera la donna del Festival sarà Lorena Cesarini: “C'è una sana emozione, spero di rimanere nel cuore di tutti” (Foto)

“C'è una sana emozione e una sana ansia, lo sto vivendo con tutta me stessa con la mia felicità e la mia gratitudine”.

Con queste parole Lorena Cesarini commenta il proprio imminente esordio sul palco dell'Ariston, questa sera sarà al fianco di Amadeus per la co-conduzione della seconda puntata.

“Voglio godermi questo Festival in ogni momento e in ogni secondo - ha aggiunto - voglio portarli dentro di me come ricordo, divertirmi e farmi divertire. Una serata che rimanga nel mio cuore e nel cuore di tutti. La mia più grande paura? Deludere Amadeus”.