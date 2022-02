Imperia: manifestazione 'No Green Pass' in Prefettura, il PD "Richieste irricevibili, speriamo non vengano accolte"

“Apprendiamo che il coordinamento movimenti no green pass Sanremo e provincia di Imperia ha depositato in Prefettura una petizione per esprimere il malcontento di migliaia di cittadini nei confronti di leggi che, a parere dei firmatari ‘sembrano prove generali di dittatura e discriminazione’. Nella petizione si chiede, inoltre, che al movimento venga dato spazio sul palco del Festival di Sanremo per esprimere le proprie rivendicazioni, facendo anche non troppo velatamente intendere che, in caso tale richiesta non venisse accolta, potrebbero esserci azioni incontrollate”.

Interviene in questo modo il Partito Democratico provinciale, dopo la manifestazione dei ‘No Green Pass’ della provincia di oggi in Prefettura, dove tra l’altro si sono anche registrate forti tensioni, con insulti alle forze dell’ordine e ai giornalisti. “Riteniamo queste richieste assolutamente irricevibili. La ‘rivolta’ contro il green pass – prosegue il PD - è, a nostro parere, pretestuosa e offensiva non solo nei confronti delle vittime del Covid ma anche nei confronti della stragrande maggioranza dei cittadini che si adegua a misure necessarie per consentirci di poter finalmente ritornare ad una vita normale sia dal punto di vista delle attività produttive, che dal punto di vista sociale e ricreativo”.

“Parlare di ‘dittatura’ e di ‘discriminazione sanitaria’ – termina la segreteria provinciale del PD - non trova assolutamente fondamento nella nostra costituzione che tutela la salute non solo come diritto fondamentale del singolo ma anche come interesse della collettività. E’ pertanto ammissibile che a chi rifiuta di vaccinarsi sia inibito lo svolgimento di alcune attività non essenziali. Ci auguriamo che le richieste del movimento non trovino nessun accoglimento”.