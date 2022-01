Locazione: il nostro servizio dedicato al commercialista

Oggi ti parlo di un servizio nato per sollevare gli studi di commercialisti dalla gestione delle scadenze e della burocrazia dei contratti di locazione dei propri clienti.

I benefici per uno studio di commercialisti sono:

1. migliore gestione della forza lavoro interna con contenimento dei costi;

2. costi chiari per l’evasione di ogni pratica e tarati in modo tale da permettere allo studio la rivendita con un buon margine;

3. scadenziario sempre sotto controllo (rinnovi, proroghe, subentri, risoluzioni, stesure contratti, aggiornamenti Istat, opzione cedolare secca ecc.);

4. consulente esperto in locazioni dedicato.

Ecco come ho iniziato a lavorare per uno studio di commercialisti a Sanremo che si è rivolto a noi per affidare la gestione delle scadenze e degli adempimenti per i contratti di locazione dei propri clienti.

Fino a quel momento il commercialista gestiva tutto internamente ma nell’ultimo periodo aveva notato che:

non essendo attività abituali, perdeva troppo tempo ;

la sua collaboratrice, incaricata dell’attività, nutriva spesso dei dubbi su come gestire correttamente queste pratiche legate alla locazione e di conseguenza chiedeva spesso a lui consiglio (e lui sprecava tempo ed energie);

il ritorno economico non giustificava più l’impegno della sua struttura

Così, dopo un’attenta valutazione, hanno deciso di affidare a noi in outsourcing queste attività.

Gestiremo per i loro clienti tutti gli adempimenti burocratici durante la vita di un contratto di locazione come: registrazioni, rinnovi, proroghe, subentri, risoluzioni, variazioni, aggiornamenti Istat, asseverazioni, stesure, calcoli canone concordato.

Il mio team gestisce ogni giorno queste attività sia per clienti diretti (proprietari privati o società immobiliari) sia per professionisti (commercialisti, agenti immobiliari, consulenti, ecc.), questo ci ha permesso di ottimizzare il metodo di lavoro garantendo al cliente:

tempistiche certe nell’erogazione;

un consulente esperto in locazione dedicato (per gestire le casistiche più complesse);

un alto standard qualitativo del servizio offerto;

flusso di lavoro chiaro , sicuro e adattato alle esigenze dello studio

Con lo scopo di semplificare al massimo le modalità di comunicazione e lo scambio di documenti, ogni nostro rapporto di collaborazione inizia con un incontro di 30 minuti nel quale:

ascoltiamo le necessità del cliente;

chiediamo informazioni per capire il suo attuale flusso di lavoro;

identifichiamo i principali ostacoli da superare

definiamo la modalità di comunicazione (a seconda dei casi possiamo essere noi a comunicare direttamente con il proprietario oppure ci interfacciamo solamente con il personale interno dello studio)

identifichiamo le due figure chiave, una nella mia azienda e una in quella del cliente, e come dovranno comunicare e scambiarsi documenti;

tracciamo una bozza dei flussi di lavoro dedicati.

analizziamo il database dei proprietari dello studio e identifichiamo la presenza o meno dei dati necessari per una corretta erogazione del servizio;

concordiamo i tempi e le modalità per aggiornare il database;

Dopo l’incontro, il mio collaboratore predispone una bozza contenente la procedura più adatta alle esigenze del cliente e un tariffario a lui dedicato per il nostro servizio.

Nel suddetto caso, abbiamo firmato l’accordo la settimana successiva ed abbiamo iniziato una bellissima collaborazione vantaggiosa per entrambi.

Se ti sei rivisto in alcuni passaggi di questo articolo contattami per comprendere meglio i vantaggi che puoi ottenere.

Solo Affitti Sanremo

sanremo@soloaffitti.it

Tel. 0184/525507