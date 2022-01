L'istituto Don Orione esaudisce il desiderio di un anziano ospite portandolo a Tavole, il ringraziamento della figlia

“Ringrazio l'istituto Don Orione di Sanremo per avere portato oggi mio papà a Tavole da Sanremo per accontentarlo, penso ci siano poche persone come loro e soprattutto Fabrizio”.

Con queste parole Laura Novella desidera ringraziare il personale della casa di riposo per aver esaudito il desiderio dell'anziano papà.

“Non penso lo facciano in molti in questo mondo dove, invece di diventare più buoni visto il periodo, siamo sempre più cattivi” conclude Laura Novella.