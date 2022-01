Bordighera: multa per mancanza dell'assicurazione a un mezzo comunale, il Sindaco li 'ferma' tutti

Un mezzo dell’ufficio acquedotto del Comune di Bordighera è stato multato dalla Polizia Stradale in quanto senza assicurazione e il Sindaco blocca tutte le auto e le moto di proprietà del Municipio, in attesa di una relazione dagli uffici competenti.

Il fatto è accaduto nelle ultime ore e il Sindaco, Vittorio Ingenito, è venuto a conoscenza della multa, dai controlli automatizzati delle forze dell’ordine. “Ho mandato una mail urgente agli uffici – ha detto – chiedendo il fermo di tutti i mezzi e una verifica d’accertamento delle assicurazioni. Ho chiesto ai responsabili una relazione scritta entro le 13 per sapere quali sono le cause. Poi identificheremo le responsabilità perché sono fatti gravi che non devono accadere”.