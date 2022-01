Arma di Taggia: domani il funerale di Nadia Di Virgilio, il Comitato Natale a Villa Boselli ha attivato una raccolta fondi

Negoziante di via Queirolo, lei era molto attiva nel sociale ed in particolare era legata al Comitato di Natale a Villa Boselli. Per questo motivo i suoi amici del gruppo hanno attivato una raccolta fondi a sostegno della famiglia. Nadia Di Virgilio ha lasciato il marito e un figlio.

"Mancherà il tuo sorriso, mancherà la tua spensieratezza, mancherà il tuo essere eterna ragazzina, mancherà il tuo cuore grande, mancherà la tua voglia di stare assieme, mancherai Nadia. Ora siete in due lassù (riferendosi a Francesco Viola, deceduto il 31 gennaio 2018 ndr), non fate troppo casino, e soprattutto vegliate sempre su di noi, perché adesso fa davvero tanto male… Noi, dal canto nostro, cercheremo di mantenere sempre vivo il tuo ricordo, con quel tuo sorriso stampato sul cuore. Sempre e per sempre…" - ha ricordato il presidente Riccardo Actis a nome dei membri del Comitato - Chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi per la famiglia di Nadia, può recarsi presso la tabaccheria Cozzitorto in via Boselli ad Arma".