Bordighera: nuove acquisizioni per la Biblioteca ‘Bicknell’ dell’istituto internazionale di studi liguri

Per il secondo anno consecutivo il Museo Biblioteca Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera ha beneficiato del contributo del Ministero della Cultura destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, pari a 9204.87 euro, per l’acquisto di nuove pubblicazioni.

Ė stato così possibile aggiornare con più di 200 volumi i settori di specializzazione della già ricchissima Biblioteca con suo patrimonio librario di oltre 117.000 volumi: archeologia classica e medievale, archeologia subacquea, storia dell’arte e storia locale. Sono state così integrate collezioni uniche, consultabili in Liguria solamente a Bordighera, quali il Corpus vasorum antiquorum e le monografie di Archeologia Medievale.

I volumi sono stati scelti anche grazie ai suggerimenti e ai desiderata degli studiosi che hanno continuato a frequentare la Biblioteca durante le restrizioni dovute alla pandemia grazie a consultazioni su appuntamento, e ai servizi di riproduzione digitale e fotocopiatura e il prestito interbibliotecario che hanno fatto si che l'attività della Biblioteca non si sia mai fermata e permettendo a giovani e ricercatori di concludere le loro tesi e studi. L’Istituto Internazionale di Studi Liguri vanta inoltre più di 300 cambi attivi con riviste straniere e italiane specializzate (70 monografie e 232 annate di periodici ricevuti e catalogati durante lo scorso anno), che offrono un supporto informativo inestimabile per gli studiosi e gli studenti di tutta l’Italia e Europa che arrivano a Bordighera per partecipare agli scavi archeologici condotti dallo stesso Istituto o grazie ai progetti internazionali Erasmus e Erasmus+.

Il catalogo on-line della Biblioteca è interrogabile sul sito regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale www.catalogobibliotecheliguri.it grazie al quale è possibile inoltre consultare tutte le ultime novità catalogate della Biblioteca (QUI).