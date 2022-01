72° Festival di Sanremo: Gianni Morandi firma la maglia del Bologna, Iva Zanicchi per le vie della città (Foto)

Arrivano a Sanremo anche i simboli della canzone italiana. L'obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato oggi l'arrivo in città di Iva Zanicchi e Gianni Morandi, due tra i veterani del 72° Festival di Sanremo.

Morandi si è intrattenuto all'esterno dell'hotel Globo per incontrare i fan e firmare una maglia personalizzata del suo Bologna; Iva Zanicchi, invece, si è concessa una passeggiata per le vie vicino al teatro Ariston.

Intanto in città sono arrivati anche Rocco Hunt, Ana Mena e Roby Facchinetti.