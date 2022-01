Desideri acquistare casa in sicurezza? Richiedi una visura ipocatastale!

Prima di procedere con un acquisto immobiliare, è necessario raccogliere quante più informazioni possibili, onde evitare spiacevoli sorprese! Se vi siete innamorati di un'abitazione e non vedete l'ora di trasferirvi, il primo passo da attuare sarà quello di assicurarvi che sull'immobile in questione non siano presenti eventuali gravami. Pertanto vi suggeriamo una visura ipocatastale. Le Visure ipocatastali o Visure ipotecarie sono un documento legale dal quale è possibile ottenere informazioni sugli immobili e sui suoi proprietari.

A seconda della natura della richiesta è possibile tracciare la storia di un appezzamento di terreno, di una casa, di un appartamento o del patrimonio immobiliare di un'unica persona. Questo tipo di visura viene rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari. La Conservatoria dei Registri Immobiliari o Ufficio di Pubblicità Immobiliare è il luogo in cui sono conservati tutti gli atti e le scritture relativi ai beni immobiliari presenti in un determinato territorio.

Più nello specifico, una visura ipocatastale è un'attività di indagine che ha lo scopo di definire quali e quante proprietà risultino intestate ad una persona fisica o giuridica al fine di accertare l'esistenza di eventuali gravami su di esse. Quando si parla di gravami, solitamente ci si riferisce a ipoteche legali e/o giudiziarie, ipoteche volontarie, pignoramenti, citazioni e così via.

Effettuare questo tipo di indagine è fondamentale per capire se su un determinato immobile siano presenti vizi che ne pregiudichino il valore o che potrebbero rappresentare un problema in sede di compravendita. Però è utile sapere che esistono due diverse tipologie di accertamenti ipocatastali:

-Le visure immobiliari sugli immobili, richieste prima di effettuare un'operazione commerciale, quindi l'acquisto o la vendita del bene.

- Le visure ipocatastali sulle persone, necessarie per individuare i beni in loro possesso in caso di rapporti commerciali o azioni giudiziarie.

La documentazione ipocatastale fornisce inoltre ulteriori informazioni oltre all'esistenza di eventuali gravami: la descrizione catastale dell'immobile; la quota di proprietà; l'ubicazione precisa dell'immobile; l'atto pubblico di provenienza; i passaggi di proprietà, le donazioni; le successioni, le locazioni e le ipoteche. Ma no è tutto! La visura ipocatastale ha anche valore giuridico e consente di essere utilizzata in sede di controversie per individuare il patrimonio aggredibile di un soggetto o la sua solvibilità. Per richiedere una visura ipocatastale per immobile o per soggetto è possibile recarsi direttamente presso la Conservatoria (Agenzia delle Entrate) di competenza rispetto all'immobile oggetto della ricerca, o più semplicemente ottenere il rilascio della visura ipocatastale direttamente online sul sito dell'Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad appositi siti specializzati nel disbrigo di pratiche catastali e di conservatoria come retevisure.it.