35 mln su Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Di Muro soddisfatto "Presto nuove occasioni anche per gli altri comuni"

Il Governo ha riconosciuto un finanziamento complessivo di circa 35 milioni di euro per la provincia di Imperia. Si tratta di una serie di contributi per sostenere progetti di rigenerazione urbana voluti dalle amministrazioni comunali.



La città di Imperia con circa 20 milioni di contributi realizzerà numerosi interventi di ristrutturazione delle scuole, del Teatro Cavour, di sviluppo della rete ciclabile. Il comune di Sanremo, con 10 milioni di euro, realizzerà un polo scolastico al mercato dei fiori e una sede universitaria a Villa Mercede. Infine, il comune di Ventimiglia, beneficiario di 5 milioni di euro, punterà alla riqualificazione del mercato coperto.

"Il nuovo anno inizia con una bella notizia per il nostro territorio. - commenta l'On. Flavio Di Muro, deputato della Lega - Sono soddisfatto che ancora una volta il nostro territorio sia riuscito a intercettare considerevoli fondi dello Stato per migliorare la qualità di vita dei cittadini, l'immagine e il decoro delle nostre città".



"La sinergia tra organi dello Stato ed enti locali si conferma fondamentale per la messa in sicurezza di edifici, strade e infrastrutture. Con la Legge di Bilancio appena approvata alla Camera vi saranno nuove occasioni per tutti i Comuni di pianificare ulteriori interventi, pertanto sto già lavorando con i Sindaci affinché il nostro Ponente si possa trovare pronto" - conclude.