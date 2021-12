Terza dose per il Sindaco di Riva Ligure: "Grazie all'Asl 1, mi fido della scienza e non di chi scrive su Telegram"

“Che il vaccino non prevenga l’infezione lo sappiamo da sempre. Però evita la malattia più grave, che è quanto vogliamo. Non bisogna mai perdere di vista il vero punto di rottura, cioè il sovraccarico degli ospedali”.

E’ questo il pensiero del Sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, che ha fatto nei giorni scorsi la terza dose e che non ha disdegnato qualche invettiva dei cosiddetti ‘no vax’. “Se non avessimo il vaccino – prosegue il primo cittadino rivese - e tutte le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada. Ed allora, ieri esattamente ad un anno di distanza dall’avvio della campagna di immunizzazione nel Paese, ho ricevuto la terza dose, fondamentalmente per due motivi: mi fido della scienza e la mia fonte di informazione non è ‘Concetta’, 56 anni, moderatrice di gruppi Telegram. Indietro non si torna: dobbiamo proteggerci e proteggere chi ci sta accanto. Un dovere civico. Per tutti, per l’Italia”.

Durante i 15 minuti di osservazione successivi all’inoculazione, Giuffra ha anche scritto al Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco: “L’ho fatto per congratularmi per suo tramite con medici, infermieri, operatori e volontari che non hanno smesso di lavorare un minuto, feste comprese, per mandare avanti la campagna vaccinale. Grazie allo sforzo delle donne e degli uomini della nostra sanità, ogni cittadino ha avuto, ha ed avrà la possibilità di scegliere gratuitamente la strada della responsabilità e di imbracciare l’unica arma efficace per difendere dal Covid se stesso e gli altri. Non dimentichiamolo mai. Anche quando tutto sarà un brutto ricordo”.