Coronavirus: aumentano i casi e una decina si sono registrati negli alberghi tra Diano Marina e Sanremo

Passato il Natale e anche la festività di Santo Stefano gli alberghi della nostra provincia hanno cominciato a riempirsi di turisti, così come le seconde case. Ma, nelle ultime ore sono stati moltissimi gli interventi delle ambulanze e del 118 per diversi casi di Covid.

Per fortuna si tratta prevalentemente di lievi malesseri configurabili per ora come semplici stati influenzali ma, purtroppo, i casi sembrano aumentare così come il lavoro dei pronti soccorso e del 118. Questa mattina abbiamo pubblicato la notizia relativa ai dati di afflusso al Pronto Soccorso matuziano, dove un terzo degli accessi tra Natale e Santo Stefano era di pazienti Covid, ma i numeri sembrano tendere ad aumentare.

I casi sono pochi, sia chiaro, e non si parla assolutamente di focolai come era accaduto ad esempio nella fine inverno del 2020, all’inizio della pandemia. Si tratta di una decina di casi, già visitati dai medici del 118 e che saranno costretti a rimanere nelle rispettive camere per osservare la quarantena. Tutti i pazienti sono asintomatici e gli alberghi potranno regolarmente rimanere aperti.