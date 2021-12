Bordighera: no ai 'botti' di fine anno, ordinanza del Sindaco Ingenito e multa da 500 euro per i trasgressori

Ordinanza contro i ‘botti’ di fine anno a Bordighera. E’ stata pubblicata dal Sindaco Vittorio Ingenito, con la quale vieta su tutto il territorio comunale, per le intere giornate del 31 dicembre e del 1° gennaio, la detenzione e l’uso di ogni tipo di fuoco d’artificio o di materiale esplodente in zone pubbliche o comunque aperte al pubblico anche se non frequentate.

Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza e incolumità pubbliche nonché della tranquillità di persone ed animali. La multa massima prevista, in caso di violazione, è di 500 euro.