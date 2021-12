Val Nervia: il progetto 'AntropoScene' si aggiudica il bando promosso dalla Fondazione Compagnia San Paolo “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori”

'Fare sistema' per valorizzare l’identità culturale di tre borghi dell’entroterra imperiese (Dolceacqua, Soldano e San Biagio della Cima) nella sua unicità e straordinarietà al fine di creare un museo etnografico virtuale.

E’ questo che sta alla base di 'AntropoScene', il progetto nato dalla sinergia tra i tre Comuni dell’imperiese, ETT Solutions, il CAI di Bordighera e la Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse, che si è aggiudicato uno dei quattro finanziamenti in Liguria per un valore pari a 65.000 euro promosso dalla Fondazione Compagnia San Paolo, tramite il bando 'In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori'.

“Siamo davvero molto contenti e soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara Fulvio Gazzola Sindaco di Dolceacqua - Si tratta di un progetto di territorio che vede coinvolte molte realtà che hanno deciso di fare sistema in un’ottica di integrazione e collaborazione alla coscienza collettiva per dare voce ad un territorio dall’incredibile valore storico-culturale”. “Un’occasione unica e fortemente sfidante – concludono all’unisono i Sindaci di Soldano Isio Cassini e di San Biagio Luciano Biancheri – che cercheremo di sfruttare al massimo delle nostre possibilità”. Un percorso etno-antropologico che dà voce al territorio dei tre borghi e ne mette in costante comunicazione e collaborazione le comunità, tra loro e con i Comuni circostanti, costieri e montani, al fine di realizzare un prodotto turistico ben definito, attrattivo e promuovibile, basato su azioni integrate.

Come punto di partenza, i partner di 'Antroposcene' hanno riconosciuto nel paesaggio l’elemento rappresentativo delle loro cultura comune e il patrimonio simbolo delle comunità locali, partendo dalla mappatura di 25 beni di grande interesse storico, culturale, ambientale, aneddotico, capaci di raccontare un patrimonio materiale e immateriale prezioso per la comunità dei tre borghi e per i visitatori.