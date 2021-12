Il 2021 di Coldiretti in provincia di Imperia, Boeri "Abbiamo una ripresa da consolidare e diversi obiettivi nel mirino per l'anno nuovo"

Per Coldiretti il 2021 si chiude nel segno di una ripresa che dovrà essere consolidata. Il presidente regionale dell'associazione, Gianluca Boeri guarda con attenzione ai prossimi mesi e agli obiettivi che saranno da traguardare in campi fondamentali per l'economia della Liguria e più da vicino della provincia di Imperia.

"Chiudiamo il 2021 in positivo - analizza Boeri - dopo le difficoltà viste nel 2020 a causa del lockdown, con ricadute positive ad esempio nel settore florovivaistico, uno dei pilastri della provincia di Imperia. Soltanto un anno fa, in piena pandemia avevamo assistito alla forte crisi di questo settore così come di quello olivicolo e vitivinicolo, dovuta alla chiusura delle attività del mondo horeca. Le nostre produzioni, anche locali, di altissima qualità sono state penalizzate". "Quindi nel 2021 abbiamo visto una ripresa grazie al ribalzo avuto a livello nazionale. Ora non possiamo che auspicare che il 2022, confermi e accompagni la crescita. Ci sono tutti gli elementi per un discorso di continuità. - e poi aggiunge - Certo, nutriamo qualche timore per l'incertezza generale legata alla campagna vaccinale e alle chiusure che si stanno registrando nei Paesi del Nord Europa. Il nostro sistema economico è preparato a sopportare, a causa dell'esperienza maturata nella primavera 2020".

I settori florovivaistico, olivicolo e vitivinicolo offrono diversi spunti di riflessione alla fine di questo anno. "In questi anni di crisi sanitaria, abbiamo riscontrato come l'italiano abbia investito nel settore florovivaistico. Le persone hanno comprato fiori e pianti per abbellire e appagare il senso di benessere e guadagnare in qualità della vita. - afferma il presidente di Coldiretti Liguria - Il settore olivicolo quest'anno chiude con il segno negativo, a causa di un'annata di scarica, slegata dalla situazione pandemica. Se guardiamo le ultime 5 annate, solo 2 sono state positive. Come associazione abbiamo messo nel mirino questo problema, attraverso i nuovi fondi del PNRR che verranno messi a disposizioni per migliorare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Sul settore vitivinicolo registriamo una forte espansione. Un interesse che come più volte ribadito, riteniamo debba essere accompagnato dalle istituzioni. Bisogna promuovere un consorzio di tutela regionale per accompagnare DOP e IGP già presenti sul territorio e avere una adeguata politica che consenta di ampliare le produzioni".

La Liguria conferma un interesse verso le nuove produzioni agricole. "Questo 2021 si chiude anche con una grandissima produzione di Canapa. - sottolinea Boeri - Un tipo di coltivazione che sta dando risposte a molti giovani che si affacciano con grande voglia sul settore agricolo e vedono qualcosa di attrattivo. Rimane incertezza per quanto riguarda i prezzi e per questo si auspica che si vada verso una regolarizzazione dal punto di vista normativo italiano per dare certezze a chi vuole continuare a investire nel nostro territorio".