Primo weekend con il 'Super Green Pass': serie di multe a Sanremo e Bordighera, i controlli proseguono

Primo fine settimana con il ‘Super Green Pass’ anche nella nostra provincia e lunga serie di controlli e anche di multe per le forze dell’ordine che sono preposte alle verifiche, in strada (per quanto riguarda l’uso delle mascherine in caso di ordinanze che sono previste in alcuni comuni costieri) e nei locali.

La normativa, lo ricordiamo, prevede che all’interno di bar e ristoranti possano sedersi solo titoli di certificato verde ‘rafforzato’, ovvero quello rilasciato dopo la seconda vaccinazione, mentre quello ‘normale’ che viene fatto a chi si sottopone al tampone, serve esclusivamente per potersi recare al lavoro.

A Sanremo, località come sempre tra le più ricercate dal popolo della notte ma anche da chi vuol trascorrere una serata al ristorante o in un bar, si sono registrasti ben quattro verbali da parte della Polizia Municipale. Uno ha riguardato un locale che non ha fatto attività di vigilanza (non ha controllato i ‘Green Pass). Al momento del controllo, infatti, all’interno è stata trovata una persona senza il passaporto verde. E’ stato così multato l’esercente e il cliente trovato all’interno.

Due multe sono state elevate ad altrettanti esercenti perché trovati all’interno senza mascherina mentre, altri due locali sono stati sanzionati per il mancato controllo dei Green Pass. Nel corso della settimana sono stati svolti diversi controlli coordinati con il Commissariato per un totale di 140 esercizi e 300 persone verificate.

A Bordighera, invece, un locale è stato chiuso per 5 giorni visto che, nei normali controlli, sono stati trovati dipendenti senza il ‘pass verde’. In totale sono state 6 le multe: due locali per mancato controllo e 4 clienti che erano dentro senza il pass. A Taggia nessuna sanzione è stata elevata dalle forze dell’ordine, che nei giorni scorsi avevano evidenziato qualche problematica nell’uso delle mascherine al mercato. Al momento, però, non risulta nessuna multa per l’eventuale mancato uso dei dispositivi di protezione.

Per quanto riguarda Taggia, però, ha fatto specie vedere alcuni video registrati proprio in occasione di manifestazioni, come quello del ‘Natale a Villa Boselli’, in cui si vede un presunto ‘No Vax’ o ‘No Green Pass’ che, senza mascherina si fotografa passando di fronte alle forze dell’ordine, senza che queste intervengano.

Abbiamo chiesto un commento sul weekend appena trascorso al Presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassarre: “Non abbiamo visto un grande weekend a livello lavorativo, ma non ho riscontrato problemi di sorta. Rimangono solo scioccato da quanto accaduto a Ventimiglia, dove un collega è stato aggredito. Mi sembra di rivivere la normativa ‘antifumo’ che vedeva l’esercente dover fare da ‘poliziotto’ chiedendo ai clienti di non fumare nei bar, ristoranti e altri locali”.