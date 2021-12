Vallecrosia: è morto Pasquale Grassano, storico Presidente del Centro Sociale comunale della Terza Età

Il sindaco Armando Biasi, l'assessore comunale delegata ai Servizi Sociali Marilena Piardi e l'Amministrazione tutta si uniscono alla famiglia, agli amici, al Consiglio Direttivo e soci del Centro Sociale cittadino per la Terza Età Le Cinque Torri per la perdita del fondatore e storico Presidente Pasquale Grassano.

Pasquale, Lino per gli amici, era nato 87 anni fa. Aveva lavorato a lungo come dipendente di un Liceo del Principato di Monaco e poi, insieme alla moglie Lina, aveva gestito un piccolo negozio di alimentari a Vallecrosia. Molto impegnato nella Parrocchia di Maria Ausiliatrice ma ormai in pensione nel 2003 aveva fondato, su impulso dell'Amministrazione comunale, l'Associazione Le Cinque Torri incaricata a gestire il moderno Centro Sociale comunale per la Terza Età di Vallecrosia, centro che in questi anni è arrivato a contare fino a 400 soci. Svariate le attività proposte da Lino Grassano che lo ha presieduto dalla sua costituzione fino allo scorso ottobre: apertura pomeridiana pressoché 365 giorni l'anno, gite culturali, cure termali a Montecatini, ginnastica dolce, passeggiate con animatori, balli domenicali, concerti, pranzi comunali di solidarietà, e tante altre attività che lo impegnavano quotidianamente con i suoi collaboratori.

Negli ultimi mesi le condizioni di salute in netto peggioramento avevano imposto il riposo più assoluto e Lino aveva accolto volentieri l'elezione del nuovo Presidente Maria Carla Aprosio e del nuovo Consiglio Direttivo a cui aveva inviato le congratulazioni e gli auguri di continuare a fare bene.

Il Sindaco e Amministrazione comunale e l'Associazione Le Cinque Torri lo scorso 28 novembre lo avevano salutato, durante una festa in suo onore al Centro Sociale, con la consegna di una targa quale "fondatore e storico Presidente per più di 18 anni" .

Pasquale Grassano lascia la moglie, infaticabile animatrice del Centro Sociale della Terza Età, la Sig.ra Pasqualina Barlafante, i figli Roberto, operatore di Polizia Locale a Vallecrosia e Maria Gabriella di professione cuoca.

Domenica, alle 17.30, sarà recitato un S. Rosario di suffragio in sua memoria presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice di Vallecrosia e l'indomani, lunedì, alle 15, presso lo stesso Santuario, saranno celebrate le esequie.

Il Centro Sociale della Terza Età rispetterà il lutto e riaprirà le attività il pomeriggio di martedì 14 dicembre.