L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 26 novembre al 3 dicembre

ARIETE: Propenderete a perdere il senso della misura ma, anziché bofonchiare o litigare, calatevi nei panni altrui, mitigate l’impulsività, ammettete un torto, tendete una mano al nemico, chiarite un malinteso, toglietevi sia uno sfizio che un sospeso e tingete le giornate di un salubre ottimismo visto che dietro l’angolino vi attendono delle sorprese, l’alleggerimento di un fardello e un episodio bello da posizionare, anche se in anticipo, sotto il vostro alberello. Cene o feste in vista.

TORO: In punta di stelle incederete verso aspirazioni affievolite dalle altrui scornate riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno trambusti, contatti con dottori, supervisori, lavoretti da sbrigare e affetti da ridimensionare. Novità da figlioli, genitori o anziani signori. Gelosie da femmine arpie.

GEMELLI: Avete già compreso che certe persone non meritano stima e venerazione in quanto ciarlone e più indigeste di un mattone ma voi, anziché far finta di niente, liquidatele elegantemente, prima di trovarvi a pagare il prezzo di una fiducia mal riposta! Fattibili pure dei diverbi con un parente o un tipo molto zuccone. Occhio, altresì, a non incappare in un ladrocinio, una contravvenzione o beccare un bidone. Se la forma difetta rimediate controllando l’alimentazione.

CANCRO: Un dicembre ricco di sollecitazioni, emozioni, contraddizioni: ecco, a grandi linee, ciò che propineranno degli astri intenzionati a costellare il cammino di croci e delizie, compiacenze e irriverenze, dolcezze e asprezze… Uno spizzico di nervosismo tingerà le giornate di grigio poi le nubi spariranno debellando l’affanno. Finanziariamente siate guardinghi: qualcuno tenterà di gabbarvi e non rifiutate un invito godereccio o mangereccio. Domenica assonnata.

LEONE: Malgrado il momento ultimamente non sia stato eccelso preparatevi a depositare, sotto il tradizionale alberello, i sogni più belli: un paio potrebbero realizzarsi facendovi toccare quella minima porzione di felicità ampiamente meritata. La settimana infatti sarà piuttosto convulsa: qualcosa potrebbe subire dei ritardi mentre qualcos’altro vi farà sfiorare il cielo con un dito. Se dovete aggiustare un aggeggio reclamatene il preventivo: potrebbe costare più di una sostituzione …

VERGINE: Avvertirete l’esigenza di muovervi, placare l’ansia, veder risolversi un paio di delicate faccende e, grazie all’ultimo quarto di Luna che il giorno 27 si forma nella vostra costellazione, ce la farete. Quindi non andate in tilt per niente e confidate in un dicembre assai risolutivo. Sappiate inoltre che il tempo vola e che il Natale è alle porte, ragion per cui, al fine di non pagar più salati i regalini, cominciate già sin d’ora a comprare dei pensierini! Favoritismi da una donna.

BILANCIA: Senza ingenti exploit la settimana volerà alla faccia di inghippi di quasi comune amministrazione, una marcata fermentazione, un intoppo e degli sbigottimenti fomentati da un personaggio lunatico e nevrotico. Ritagliate scampoli di spazio per voi, per i trastulli, per l’intimità e toglietevi un pallino: servirà ad auto gratificarvi e a potenziare l’ilarità. Uomo da capire nelle intime contraddizioni. Giocate al lotto gli anni di un amico abbinati al numero 25.

SCORPIONE: Subentreranno nei prossimi dì tante di quelle cosine da fare dal non rinvenire neppure un attimino da dedicare a voi stessi e alla santa pace ma alla fine scoprirete che il gioco vale la candela poiché, alla fin fine, i risultati ottenuti compenseranno di tanti sacrifici e lunghe attese. Ogni tanto vi adombrerete o indignerete con chi non capisce niente o non fa un accidempoli ma riponete l’aria torva in quanto il destino, a partire da adesso, vi sta preparando qualcosa di molto carino.

SAGITTARIO: Sarebbe quasi ora di dare un taglio a ciò che non funge, reclamare ragioni e rispetto, imparare ad apprezzare la beffarda meravigliosa vita, variare ciò che vi fa penare, girare ben lungi dagli astiosi, dagli invidiosi e dagli stupidi, fare tesoro delle esperienze negative e assaporare l’attimo fuggente… Un accadimento quasi da stordimento vi porterà a compiere una scelta mentre un posteriore riempirà il cuore di gioia. Dono impensato per chi compi gli anni.

CAPRICORNO: Quest’anno le feste saranno più modeste: la penuria di valute renderà le strenne contenute ma, malgrado le incombenze pressino imparate a vivere alla giornata, rilassatevi e non scordatevi di chi si aspetta, da voi, un minimo di riconoscenza! Incavolature motivate da uno scritto, uno sbaglio, un invidioso o un moccioso alternate a contatti con tipi un po’ matti e ansie per un uomo o una fanciullina. Martedì trafelato ed aggeggio che farà girare le anime.

ACQUARIO: Multiformi dissonanze astrali annunciano un dicembre impegnativo, stracolmo di interrogativi, impicci ed impacci, notizie strabilianti o necessità di mutare un sistema inappagante. Tanti nativi infatti giungeranno a sabato con un’infinità di faccende da sbrigare e una gran voglia di poltrire. Nel contempo la disponibilità di un’amica vi stupirà. I single faranno nuove conoscenze mentre taluni accoppiati daranno in escandescenze. Disturbi da non trascurare.

PESCI: E giunta l’ora di accendere quella lucina chiamata speranza che, dopo stonature, incavolature, sopportazioni, indignazioni, consentirà di illuminare i confusi pensieri. Una persona contraddittoria chiederà solo di essere capita quindi lasciatela tranquilla a meditare: prima o poi rinsavirà e preventivate un problemino da tamponare prima di Natale. Comunque sia apprestatevi ad un mesetto assai incasinato e rigurgitante di cose inaspettate. Domenica fermentata.

E che le stelle dicembrine portino, ad ognuno, sfere colorate e tante cose carine…

