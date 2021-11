Sanremo: fuga gas da un'auto posteggiata nel palafiori, intervento dei Vigili del Fuoco

Sospetta fuga gas questa mattina al palafiori di Sanremo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo alcune segnalazioni per il forte odore diffusosi nel posteggio. I pompieri hanno riscontrato una perdita da un'auto alimentata a gas e posteggiata, nonostante i divieti, nei piani bassi del parcheggio. Il mezzo è stato messo in sicurezza e gli agenti della polizia locale procederanno per valutare eventuali sanzioni e la rimozione forzata.