Omicidio a Ventimiglia: cadavere trovato sotto cavalcavia, delitto consumato tra migranti

Sembra giovane, potrebbe non avere più di 30 anni ma deve essere ancora identificato il migrante ucciso e ritrovato sotto un cavalcavia di Roverio a Ventimiglia. E' stato uno straniero a chiedere stamani l'intervento del 118 che conseguentemente ha allertato anche i Carabinieri.

Il cadavere presenta diverse ferite da arma da taglio a schiena e addome e si trovava all'interno di un giaciglio. Stando ai primi accertamenti effettuati da Carabinieri, l'omicidio si sarebbe consumato tra migranti ma non è ancora chiaro il motivo. Da indiscrezioni emerge che sono stati portati via alcuni oggetti presenti sulla scena del delitto ma pare che non vi siano armi.





L'omicidio peraltro fa emergere ancora una volta le problematiche urgenti legati alla gestione dei flussi migratori che interessano da tempo la città di confine. Soltanto nelle ultime ore la Caritas ha accolto 200 migranti. Una situazione che è insostenibile per l'ente. Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, sull'aumento dei flussi ha detto di proseguire sulla strada tracciata nella speranza di risolvere la problematica a breve con il nuovo centro di transizione.