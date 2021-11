Migrante disperso a Ventimiglia: le ricerche proseguiranno ancora fino a sera

Continueranno fino a sera le ricerche del migrante disperso nella zona della Mortola di Ventimiglia. L'uomo era stato localizzato dal drone dei Vigili del Fuoco e stamani era in programma il recupero tramite elicottero. Il mezzo aereo di soccorso giunto sulle coordinate non ha trovato la persona. Di conseguenza l'attività di ricerca procederà ancora fino a quando non farà buio.



Sul posto sono impegnate le unità cinofile, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. Inoltre l'accaduto è stato segnalato anche alle autorità francesi, tramite il Centro di Cooperazione Trasnfrontaliera. Il sospetto è che il migrante possa anche già aver raggiunto il territorio oltre confine.