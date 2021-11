Ospedaletti: un concerto per le donne, appuntamento domenica con Noi4You e Banda Città di Ventimiglia

Domenica, alle 17, a Ospedaletti presso il Teatro Ex Scalo Merci si terrà un concerto dedicato alle donne. L'iniziativa, organizzata dallo sportello di ascolto e aiuto contro la violenza NOI4YOU di Bordighera, in collaborazione con la Banda Musicale Città di Ventimiglia, si inserisce nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre.

"L'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato andrà all’associazione di volontariato N4Y, che si occupa di contrastare il fenomeno della violenza di genere sul nostro territorio. Si ricorda che per la normativa vigente sarà necessario esibire il green pass per poter prendere parte al concerto" - spiegano gli organizzatori.