Cervo: vendita abitazione Casa Pretoria, il 13 dicembre scadono i termini per l'asta pubblica

Scadrà il prossimo 13 dicembre la possibilità di inviare la domanda di partecipazione per l’asta pubblica che il Comune di Cervo ha indetto per la vendita della parte abitativa della Casa Pretoria. L’immobile, di proprietà comunale, si trova al civico 39 di via Matteotti, primo piano, è destinato ad abitazione civile e consta di 64,79 mq calpestabili.

L’asta si terrà il 14 dicembre alle 16, nella sala consiliare del Comune, al piano terra del Palazzo Municipale, in via San Nicola 2, il prezzo a base d'asta è determinato in 270.000 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le 12 del 13 dicembre.

Informazioni e documentazione disponibili sul sito del Comune di Cervo (QUI).