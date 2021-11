Montegrosso Pian Latte: con la Pro Loco, il Comune e le aziende locali tornano i cesti natalizi per beneficienza

Dopo il successo, quasi inaspettato, riscontrato nella precedente edizione della vendita solidale di Cesti Natalizi con i prodotti delle aziende locali anche quest’anno, di fatto privo di manifestazioni, la Pro Loco di Montegrosso Pian Latte riproporrà i cesti ‘Pro Gloria’, un modo per portare un po' di Montegrosso e delle aziende locali, nelle case dei nostri affezionati.

Il cestino sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'associazione ‘Pro Gloria’. L’adesione all’iniziativa infatti è un diretto sostegno all'operato di medici e volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati: parte del ricavato dalla vendita dei cestini, infatti sarà a loro devoluto.

Il cesto sarà disponibile in 3 formati: da 25, 40, e 60 euro (nella foto tutti i dettagli).

Per l'occasione collaboreranno con la Pro Loco numerose aziende e realtà di Montegrosso e non solo, in particolare: l'Agriturismo Cioi Longhi, l'Home Restaurant A Ca' di Tacui, ArrosciaLab, l'Apicolutura F.lli Bonello, l'Az. Agr. Maura Donati, l'Az. Agr. Cascina Nirasca, l'Az. Agr. Donata Cordeglio, il Panificio Cacciò, l'Osteria del Rododendro, l'Az. Agr. Lorenzo Ramò, Belgrano Srls e la Coop. Agr. "A Resta".

“A loro – evidenzia il Presidente della Pro Loco - va il nostro sentito ringraziamento, in primo luogo per aver sposato l'iniziativa avendoci messo a disposizione i loro prodotti, ma soprattutto per aver accolto con grande spirito di condivisione lo scopo primario del nostro progetto, ovvero quello di dare un aiuto concreto a tutti coloro che si occupano di alleviare le malattie nel luogo in cui si sentono meno a disagio e più coccolati, la loro casa”.

E' possibile prenotare oppure chiedere informazioni al numero 3791960253 oppure tramite mail a: info@prolocomontegrossopl.it.