Imperia: nel weekend doppio appuntamento a Lo Spazio Vuoto con “T: come Teatro”

Sabato alle 21.15 e domenica alle 17 quarto appuntamento della rassegna “T: come Teatro” de Lo Spazio Vuoto con due monologhi tratti da Alan Bennet, con Gianni Oliveri e Federica Siri, Produzione Lo Spazio Vuoto. “Una patatina nello zucchero” e “La sua grande occasione” sono tratti da “Signore e Signori”, raccolta di sette monologhi per la televisione, tutti con protagoniste femminili, tranne “Una patatina nello zucchero” che è interpretata da un uomo. È Graham un tenero personaggio maschile ancora attaccato alle sottane della madre sempre più svampita e opprimente, in balia dei suoi capricci. Si ritroverà ad affrontare una situazione del tutto nuova che metterà a rischio la sua vita abitudinaria.

Ne “La sua grande occasione” Lesley è un'aspirante attrice che, dopo una serie di ruoli marginali in vari programmi televisivi, viene finalmente ingaggiata per recitare in un film destinato al mercato tedesco. E' la sua grande occasione! O almeno...lei crede sia così... Con grande ironia Bennett ci diverte e contemporaneamente offre spunti di riflessione sul bisogno di essere accettati, di apparire, di essere riconosciuti e stimati. I personaggi di questi monologhi sono a un punto di svolta, tutti alle prese con quel momento della vita in cui le loro esistenze apparentemente anonime si squarciano, per rivelare, con dissacrante ironia, un'altra vita possibile.