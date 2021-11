Tenta di entrare in Italia con una carta di identità falsa, tunisino arrestato alla frontiera di Ventimiglia

E’ finito male il tentativo di un tunisino, T.Y. di anni 32, di entrare in Italia utilizzando un falso documento. La scoperta è stata fatta a Ventimiglia dalla Polizia di Frontiera durante un controllo nel cuore della notte.

Il 32enne si trovava a bordo di un autobus proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. Gli agenti hanno fermato il mezzo alla barriera autostradale di Ventimiglia per i consueti scrupolosi accertamenti ma alla vista del personale in divisa lo straniero ha goffamente tentato di eludere i controlli fingendosi profondamente addormentato.



L’espediente non ha funzionato e alla fine lo straniero ha esibito una carta di identità bulgara apparentemente rilasciata da quelle Autorità con validità fino al 2027. Se non fosse stato scoperto il documento gli avrebbe consentito di circolare liberamente nello spazio Schengen. L’esperienza e la professionalità del personale di Polizia hanno fatto sorgere i primi dubbi durante la verifica, dubbi che hanno trovato successivamente conferma una volta giunti in Ufficio.



Le complesse e sofisticate apparecchiature in dotazione al Settore di Frontiera hanno evidenziato le carenze di detta carta di identità sotto il profilo delle caratteristiche di sicurezza tipiche dei documenti autentici pertanto lo straniero è stato tratto in arresto come previsto dal Codice Penale. Al termine delle procedure l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Settore Polizia di Frontiera in attesa del processo per direttissima. La carta di identità bulgara falsa è stata posta sotto sequestro.