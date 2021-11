Coronavirus: sale di poco (73,29%) la percentuale di vaccinati nella nostra provincia, i dati comune per comune

Triora e Cipressa raggiungono Terzorio formando così il trio dei Comuni più ‘vaccinati’ della nostra provincia con l’80% della popolazione residente. Pur risalendo leggermente rimane Apricale il Comune con meno vaccinati (56%), preceduto di poco da Ranzo con il 57%. Il totale in provincia sale di poco nell’ultima settimana, passando dal 73,14 al 73,29%.

Dei tre comuni leader, in valore assoluto è sicuramente Cipressa quella che fa segnare più vaccinati, in virtù di una popolazione più vasta mentre gli altri due centri, ovviamente, contano su un minor numero di risedenti. Molto vicine alla vetta di questa speciale ‘classifica’, troviamo anche Mendatica e San Lorenzo al Mare, che possono contare sul 79% dei vaccinati, mentre subito dietro abbiamo Montegrosso Pian Latte, Aurigo e Castellaro con il 77%.

La prima grande città è sempre Imperia con il 76%, ovvero con 27.196 vaccinati con due dosi, 2.498 con una e con 9.258 residenti che non hanno ancora fatto il vaccino anti Covid. Troviamo alla pari Vallecrosia e Taggia con il 76%, mentre Sanremo rimane al 73%, Bordighera e Diano Marina al 72% e Ventimiglia al 69%.

Il totale dei vaccinati con due dosi in provincia sale a 129.436, rispetto ai 127.886 della settimana scorsa. Di questi 13.676 hanno invece fatto una sola dose mentre rimangono 52.150 non vaccinati. Infine sono 130 quelli prenotati per fare la prima dose.

Queste le fasce di età con i vaccinati con due dosi: 12-18 (5.810 paril al 52,57%), 19-29 (11.418 pari al 70,06%), 30-39 (11.217 pari al 65,53%), 40-49 (17.307 pari al 70,09%), 50-59 (24.629 pari al 74,55%), 60-64 (11.272 pari al 75,92%), 65-69 (10.117 pari al 77,97%), 70-74 (10.835 pari all’82,12%), 75-79 (9.179 pari all’83,57%), 80-84 (8.840 pari all’84,97%), 85-90 (6.366 pari all’83,09%), Oltre 90 (2.446 pari al 70,46%).

Ecco le percentuali di vaccinati negli altri comuni: Isolabona, Badalucco, Pontedassio e Castelvittorio 76%; Diano San Pietro, Chiusanico, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Villa Faraldi e Pietrabruna 75%; Armo, Vasia e Civezza 74%; Ospedaletti, Pieve di Teco, Pompeiana, Pigna, Costarainera, San Biagio della Cima e Airole 73%; Bajardo, Dolcedo, Rezzo, Montalto Carpasio, Camporosso, Chiusavecchia, Cervo e Lucinasco, Diano Castello, Dolceacqua, San Bartolomeo al Mare, Prelà, Soldano e Pornassio 71%; Borgomaro, Molini di Triora, Aquila D'Arroscia, Diano Arentino e Vallebona 70%; Ceriana, Cesio e Borghetto D'Arroscia 68%; Perinaldo 67%; Vessalico e Seborga 66%; Olivetta San Michele 65%; Caravonica e Rocchetta Nervina 64%; Cosio D'Arroscia 61%.