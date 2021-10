Calcio giovanile: amichevoli, brillanti risultati per i 2013 e i 2010 della Polisportiva Vallecrosia Academy

Due amichevoli per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy. Ieri pomeriggio la leva 2013 ha giocato, in trasferta a Ventimiglia, sul campo sintetico del "Morel", mentre i 2010 sono scesi sul campo in erba dello "Zaccari" a Camporosso per affrontare l’Ospedaletti Calcio.

"Entrambe le leve hanno ottenuto brillanti risultati, le partite sono state molto interessanti sul piano tecnico. Siamo tutti pienamente soddisfatti delle performance sia individuali che di squadra": queste le dichiarazioni sulle eccellenti prestazioni, i mister Colli, Giunta e Bucceri per i 2013 e mister Ventura per i 2010.