Imperia: la quinta agraria del 'Ruffini' proporrà il primo olio dell'Istituto, domani la frangitura

Didattica open air per gli studenti della quinta agraria dell’Istituto Tecnico di Imperia che hanno raccolto le prime olive dell’oliveto sperimentale che il Ruffini di Imperia ha in gestione.

Il progetto curato dai proff. Zelioli e Mattia Nicoli e dalla prof.ssa Francesca Pata terminerà domani con la frangitura delle olive al frantoio sociale Dolvalpre gestito dalla cooperativa sociale 'La Goccia'. Un bel progetto di PCTO che prende avvio appunto con la raccolta olive ma che vedrà l’oliveto protagonista di molte altre attività all’aperto e trasversali per gli studenti dell’Istituto.

Il primo 'Olio Ruffini' verrà infine imbottigliato ed etichettato, sempre dalla cooperativa e sarà in parte utilizzato per arredare lo stand di 'Olioliva'. Il prof. Zeliole ringrazia Giacomo Rinaldi per aver fornito una parte del materiale impiegato per la raccolta e tutti i ragazzi per la grande passione e impegno che stanno dimostrando.