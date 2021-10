Ventimiglia: tentava di entrare in Italia con documenti falsificati, 54enne napoletano arrestato dalla Polizia

Arriva in Italia, al confine italo-francese di Ventimiglia con documenti falsi ma la Polizia lo smaschera e lo arresta. Consegnato dalle autorità francesi alla Polizia di Frontiera a Ponte San Luigi, è stato arresta.

Si tratta di un napoletano di 54 anni (B.G.) con precedenti penali per truffa ai danni dello Stato, ricettazione e riciclaggio. L’uomo, controllato dagli agenti di Frontiera diretti da Martino Santacroce, ha mostrato una patente ed una carta di identità, entrambi emessi dal Comune di Sant’Antimo (in provincia di Napoli) validi ma intestati a un’altra persona.

I primi dubbi sono sorti durante la verifica della patente, infatti la stessa risultava carente sotto il profilo delle caratteristiche di sicurezza tipiche dei documenti autentici. La carta di identità invece sembrava credibile sebbene non convincesse del tutto i poliziotti.

Condotto in ufficio per sottoporre i documenti a sofisticate analisi attraverso moderni ed efficaci sistemi di rilevazione in dotazione alla Polizia, i dubbi hanno trovato conferma. Totalmente falsa la patente di guida, mentre alla carta di identità, come detto autentica, era stata sostituita la fotografia originale con quella dell’uomo. A quel punto sono scattate le manette, così come previsto dal Codice Penale.

Come già successo in precedenti occasioni, l’immediata individuazione di un documento falso o comunque il sospetto che possa esserlo, sono il risultato della grande esperienza acquisita negli anni che permette agli agenti di riconoscere con un colpo d’occhio anche la pur minima difformità e assicurare alla Giustizia malviventi di ogni genere. Al termine delle procedure l’uomo è stato associato al carcere di Sanremo e i documenti posti sotto sequestro.