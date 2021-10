Un guasto elettrico sta interessando l'acquedotto di Teglie con conseguenze sulla distribuzione nella zona dell'abitato di Taggia fino al municipio.

Sul posto stanno intervenendo i tecnici di Rivieracqua.

Per il momento non si segnalano particolari disservizi, ma il sindaco Mario Conio ha invitato i cittadini al risparmio dell'acqua nelle prossime ore per evitare problemi.