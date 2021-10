Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio nella zona di Moltedo per un incendio di sterpaglie. Pare che le fiamme siano divampate all'interno di una campagna per via di un fuoco di pulitura fuori controllo.

La zona interessata dalle fiamme è rimasta piuttosto limitata e non si segnalano danni. L'incendio è stato spento intorno alle 18.