Taggia: convocato per mercoledì prossimo il Consiglio Comunale in presenza e aperto al pubblico

Il Consiglio Comunale di Taggia è convocato in presenza alle ore 18.30 di mercoledì prossimo (20 ottobre) in sessione straordinaria. La seduta di consiglio comunale si svolgerà sarà aperta al pubblico, con le seguenti precisazioni: "A garanzia della massima sicurezza, per accedere all’aula consiliare e assistere alla seduta di consiglio comunale sono necessarie la mascherina e la certificazione verde (Green Pass), fino al raggiungimento della capienza massima consentita nella sala consigliare (30 persone)”.



L’Ordine del Giorno: