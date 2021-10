Sanremo: strade e marciapiedi in pessime condizioni, Consiglio (FdI) "Situazione non più tollerabile"

"Sono molte le segnalazioni giunte da cittadini che si lamentano per lo stato di incuria in cui versano molte strade e marciapiedi della nostra città"



E' quanto denuncia il portavoce di Fratelli d’Italia a Sanremo, Antonino Consiglio. "Il manto stradale di molte vie (penso a Via Tasciaire e Via Margotti nel quartiere Baragallo o a via P. Semeria solo per citarne alcune) è, infatti, in condizioni a dir poco disastrate, sintomo di una manutenzione ordinaria spesso troppo affrettata e non eseguita a regola d’arte: le buche, gli avvallamenti, i rattoppi presenti lungo queste strade diventano un serio rischio ed un vero pericolo per chi le percorre alla guida di automezzi, in particolare di motoveicoli, ma anche per chi le percorre a piedi" - aggiunge.



"Tra l’altro questa situazione di pericolosità si accentua durante le precipitazioni piovose in quanto le molte buche, gli avvallamenti e le crepe, non essendoci un corretto deflusso delle acque, si trasformano in enormi pozzanghere che rendono il terreno ancora più scivoloso col rischio che qualcuno possa cadere procurandosi ferite e possibili lesioni o, nel migliore dei casi, procurando danni ai mezzi. E non è migliore la condizione – continua il portavoce di Fratelli d’Italia - in cui versano i marciapiedi che corrono lungo queste strade, che presentano una pavimentazione sconnessa e dissestata, talvolta anche a causa dalle radici degli alberi che ne sollevano la superficie: insomma anche i marciapiedi rappresentano un pericolo per i tanti pedoni che li percorrono, in particolare le persone anziane ed invalide che più facilmente possono cadere e riportare lesioni fisiche e traumi alle articolazioni, circostanza questa che può esporre il Comune a possibili e lecite richieste economiche risarcitorie".

"E’ una situazione ormai non più tollerabile – conclude Consiglio - sia per chi vive a Sanremo sia per chi arriva da fuori. Ed è per questo che come Fratelli d’Italia abbiamo più volte affrontato questo problema all’interno dei nostri dipartimenti tematici con l’obiettivo di sottoporre, attraverso il nostro Consigliere Luca Lombardi, questa seria ed annosa questione al Consiglio comunale, auspicando che quanto prima l’Amministrazione effettui i dovuti interventi di rifacimento e manutenzione del manto stradale delle vie e dei marciapiedi della nostra città per garantire la sicurezza ai cittadini e la fluidità della circolazione".