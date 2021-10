Pescatore di Ventimiglia arrestato per spaccio: aveva oltre sette etti di hashish

Un pescatore 60enne di Ventimiglia è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è pluripregiudicato per gravi reati contro la persona e il patrimonio e ha numerosi precedenti anche per reati inerenti agli stupefacenti



L’operazione antidroga alle porte di Ventimiglia Alta è stata conclusa martedì scorso dagli agenti dell’ufficio investigativo del Commissariato, dopo che l’uomo è stato colto di sorpresa in un locale pubblico di piazza Costituente e sottoposto a perquisizione personale.

All’interno di un ingegnoso nascondiglio, ricavato nella fodera della giacca indossata, i poliziotti hanno sequestrato nove dosi di hashish, già pronte per lo smercio al dettaglio, per un totale di oltre 23 grammi e 170 euro in contanti, presunto provento dell’attività delittuosa della giornata.