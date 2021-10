Sanremo: 'Latte nelle scuole', l'Almerini porta il progetto nelle classi della primaria

La Scuola Almerini di Sanremo quest’anno ha aderito al progetto Latte nelle scuole con tutte le classi della scuola primaria. "L’obiettivo del programma è quello di promuovere il consumo dei prodotti lattero- caseari e la nostra scuola essendo attenta a qualsiasi iniziativa per una corretta educazione alimentare ha partecipato in maniera attiva" - sottolinea la referente, l'insegnante Isabella Ruta.



Il progetto ha previsto la distribuzione di prodotti sia da consumare a scuola che da portare a casa. Le insegnanti hanno dedicato spazio a lezioni di educazione alimentare, hanno verificato con la costruzione di istogrammi le preferenze degli alunni, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie hanno creato dei laboratori con percorsi specifici per livelli di età per insegnare loro a inserire questi prodotti nell’alimentazione quotidiana.