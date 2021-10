Festa del Santo Patrono Romolo di Sanremo, Assessore Berrino: “Un momento di storia e tradizione importante per la nostra città”

“Grande importanza per la città di Sanremo la ricorrenza del Santo Patrono San Romolo che richiama ogni anno sanremesi e sanremaschi fedeli nella messa alla concattedrale di San Siro con la solenne celebrazione presieduta oggi dal vescovo Antonio Suetta. San Romolo, oltre il prioritario aspetto della festività religiosa, è anche storia e tradizione con la consueta cerimonia organizzata dalla ‘Famija Sanremasca’ per i premi San Romolo e con il l conferimento del titolo ‘Amico di Sanremo’ e proclamazione del cittadino benemerito. Un momento di storia e tradizione che è bene preservare per il futuro a ricordo di cosa è stata, di cos’è e cosa sarà la nostra città”, così commenta l'Assessore regionale Gianni Berrino nel giorno della festa del Santo Patrono di Sanremo.