Il Lions Club Sanremo Host consegna a Don Filippo Pirondini contributo per la chiesa di Coldirodi

Il Lions Club Sanremo Host, in occasione dell'importante appuntamento religioso, che ha coinvolto tutta la comunità di Coldirodi, per l'arrivo delle reliquie di Padre Pio, dal 19 al 23 settembre, ha voluto essere vicino alla comunità di Coldirodi, donando un contributo per sostenere le spese per la realizzazione del nuovo impianto sonoro della chiesa di San Sebastiano di Coldirodi.

Nei giorni scorsi il Presidente del Club Giancarlo Buschiazzo, accompagnato dalla moglie Giannina, dal Segretario Vincenzo Benza, dal Cerimoniere Giorgio Cravaschino e il past-Presidente Roberto Pecchinino, ha consegnato ufficialmente a Don Filippo Pirondini, il contributo a nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Lions Club Sanremo Host.

Don Filippo ha ringraziato tutti i soci Lions del Sanremo Host, per la sensibilità che il Club ha sempre riservato alla comunità di Coldirodi, aiutando le famiglie più bisognose con service benefici (gift card a scalare da utilizzare nei supermercati Eurospin, buoni spesa e derrate alimentari).

Il Presidente Giancarlo Buschiazzo, ha ricordato che il Lions International, ha chiesto di dare concretezza a tutti i Lions Club del mondo, alla frase “dove c'è bisogno, lì c'è un Lions”, e Coldirodi come tutte le parrocchie della città, sono nei cuori dei Lions, e che sono i Lions a ringraziare i parroci, perchè li aiutano non solo a “fare del bene”, ma a valorizzare anche il motto del Lions Internazional: “WE SERVE” (noi serviamo).



R.P.