Vallecrosia: l'Amministrazione non farà pagare il suolo pubblico ai commercianti del mercato fino a fine anno

Visto il prolungamento dello stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19 fino al prossimo 31 dicembre, l'Amministrazione comunale di Vallecrosia ha definito ulteriori provvedimenti e misure che possano consentire alle imprese, nello specifico ai commercianti che svolgono le loro attività in aree mercatali, di calmierare l'effetto negativo dell’emergenza.

La giunta ha quindi approvato le esenzioni del pagamento del canone unico patrimoniale limitatamente all’occupazione per le attività che svolgono la loro attività in suolo pubblico destinato alle aree mercatali ma anche la possibilità di aumentare gratuitamente lo spazio di occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi.

In pratica viene confermato l’allargamento dei dehors anche per permettere, in generale, di rispettare le misure contenitive del contagio pur mantenendo posti a sedere analoghi e comunque non superiori a quelli che avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria.