CNA e Banca Carige fanno squadra per agevolare l’accesso al credito per le imprese artigiane (Foto e Video)

Michele Breccione, Presidente territoriale di CNA Imperia, e Gianluca Guaitani, chief commercial officer di Banca Carige seduti oggi fianco a fianco nelle sede sanremese di CNA per siglare un accordo di collaborazione, espressione della volontà di unire le forze per mettere in campo strumenti finanziari adeguati per sostenere l'attività e lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole medie imprese che costituiscono l'ossatura portante dell'economia imperiese.



L’intesa mira a creare un filo diretto tra Confederazione, Imprese e Banca per rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze in ambito finanziario delle aziende associate, aprendo un canale di dialogo privilegiato con la Banca sia per quanto riguarda i servizi bancari necessari per la gestione d'impresa sia per le richieste di affidamento.

La rete capillare di filiali Carige nell'imperiese, che si sovrappone esattamente alle sedi territoriali di CNA, consente di attivare importanti sinergie e di garantire agli associati un supporto consulenziale che unisce capacità di ascolto e conoscenza profonda della realtà economica del territorio.Per quanto attiene in particolare alleBanca Carige riserva alle aziende artigiane associate condizioni particolarmente favorevoli e competitive con soluzioni che consentono la massima flessibilità di utilizzo e a tassi agevolati.L'impegno, inoltre, è di garantire un iter snello e tempi di risposta molto brevi, fermo restando la valutazione del merito creditizio da parte della banca.