Sanremo: i ringraziamento di una lettrice al del day/week surgery dell'ospedale Borea

"Vorrei ringraziare il reparto day/week surgery (3° piano Borea) nel quale sono stata ricoverata recentemente per 1 settimana: il personale, dalla caposala Luana agli infermieri/e e oss sono professionali, disponibili e con una forte carica umana. Il paziente si sente accudito e oserei dire coccolato in ogni circostanza, nonostante situazioni di evidente stress del personale per il carico di lavoro al di là del ruolo di ciascuno. Una lettrice".