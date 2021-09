San Bartolomeo al Mare: ultimati i lavori di consolidamento del ponte in Borgata Richieri

Con la realizzazione di una soglia di fondo in corrispondenza del ponte, sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori, iniziati il 10 agosto, per il completamento del consolidamento strutturale del ponte Remigio Ardoino in Borgata Richieri, a San Bartolomeo al Mare.

La soglia di fondo ha lo scopo primario di fissare il fondo alveo del torrente nella sezione idraulica considerata e ridurre quindi l’erosione superficiale. Dovendo lavorare in alveo è stato necessario attendere l’estate per avere la massima siccità.

L’impegno finanziario complessivo dell’intervento ammonta a 195.000 euro.

I lavori sono stati progettati e diretti dall’Ing. Guido Ferri di Civezza e sono stati realizzati dalla ditta Edilcantieri Costruzioni srl di Imperia.

“Questo intervento – dichiara l'Assessore ai lavori pubblici del Comune di San Bartolomeo al Mare, Davide Salerno - è l’ultimo tassello per la messa in sicurezza del ponte Remigio Ardoino in Borgata Richieri. L’Amministrazione comunale è molto soddisfatta, anche perché è stato pienamente rispettato il crono programma dei lavori”.