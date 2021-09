Divieto di balneazione nella zona alla foce del torrente Armea a Sanremo. E’ stata firmata oggi dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, dopo la comunicazione dell’Arpal, che ha dato esito sfavorevole delle analisi delle acque.

Come sempre in questi casi nelle prossime 48 ore saranno eseguite le contro analisi e, nel caso in cui i risultati siano favorevoli, l’ordinanza sarà revocata.