Riapertura scuole, Assessore Berrino: "Previsti a livello regionale ulteriori 225 autobus nelle fasce orarie di entrata e uscita"

Sarà attivo da domani, in concomitanza con la riapertura delle scuole, un tavolo di monitoraggio regionale del trasporto pubblico locale composto dall'assessore ai Trasporti Gianni Berrino e dalle strutture tecniche della Regione. Il tavolo avrà il compito di monitorare la regolarità del servizio in stretto contatto con le aziende di Tpl della Liguria e nel rispetto delle linee guida concordate con le Prefetture. Lo ha comunicato l'assessore Berrino in consiglio regionale.

"Abbiamo previsto un servizio aggiuntivo di ben 1,4 milioni di chilometri pari a 225 ulteriori autobus forniti da aziende pubbliche e private nelle fasce orarie di entrata e uscita da scuola - spiega Berrino - Il tavolo attivo da domani ci consentirà di intervenire qualora ci fossero delle puntuali necessità di adeguamento del servizio".