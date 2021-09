Sanremo: tenta di rubare il portafogli a un operaio su un cantiere, 60enne arrestato dalla Polizia

Tenta di rubare il portafogli di un lavoratore di un’impresa edile nella zona dei Tre Ponti ma viene scoperto e poi arrestato dagli agenti del Commissariato per rapina impropria aggravata.

I fatti sono avvenuti mercoledì scorso. L’uomo, P.G. di 60 anni, ha tentato di rubare il portafogli di un operaio, che aveva lasciato gli effetti personali, insieme a quelli dei colleghi. Approfittando di un momento di distrazione dei carpentieri intenti ad eseguire i lavori, il 60enne stava impossessandosi del portafogli all’interno di un borsello. Sentito un rumore sospetto, uno degli operai si è accorto dell’accaduto e il 60enne che è fuggito.

Scappando via ha colpito l’operaio con un martello trovato sul cantiere, ma un altro carpentiere ha chiamato il 112. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno fermato il fuggitivo, arrestato in flagranza di reato. L’operaio colpito è stato portato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di 21 giorni per la lesione riportata.

L’arresto del 60enne è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza.