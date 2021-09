Sanremo: in pensione il ‘Responsabile dell’area Giochi Tradizionali’ al Casinò, nuovo bando della casa da gioco

Dopo il primo tentativo, per il quale non si è presentato nessuno, il Casinò di Sanremo, torna a presentare un avviso di selezione interna ed esterna per trovare una risorsa da inserire in organico con il ruolo di ‘Responsabile dell’area Giochi Tradizionali’.

Il profilo che cerca la ‘Casinò Spa’, a seguito del pensionamento dell’attuale responsabile, dovrà essere in possesso di una comprovata esperienza lavorativa pluriennale, in ruoli direttivi, nel settore oggetto di ricerca, maturata preferibilmente in Casinò situati nello spazio economico europeo, modernamente organizzati e con clientela internazionale.

Dovrà avere esperienza gestionale in materia di giochi tradizionali (francesi ed americani); ottime doti analitiche e capacità gestionali, al fine di assistere la Casa da Gioco nel continuo processo di riposizionamento nel settore dei giochi da tavolo, mediante misurazione costante dei dati di gioco ed impiego di indicatori di performance (KPI); ottime capacità comunicative e relazionali; spiccate doti di leadership e di gestione delle risorse umane; elevata capacità di lavorare in team; flessibilità, dinamicità ed orientamento al risultato; attitudine a lavorare sotto stress ed in tempi ridotti; conoscenza approfondita in materia di: normativa antiriciclaggio e di protezione dei dati personali. Conoscenze in materia di: marketing e mercato del gioco italiano, regolamenti dei giochi, diritto del lavoro e limiti legali alla pubblicità dei giochi con vincita in denaro.

È previsto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di Quadro e corrispondente inquadramento previsto dal contratto collettivo di lavoro del Casinò di Sanremo.

