Sanremo: a Poggio la prima edizione del torneo memorial 'Valerio Bonfante' organizzato da 'Focus Sanremo'

“Il progetto iniziale era diverso, ci eravamo prefissati di fare un torneo a otto squadre che si sarebbe sviluppato in più giorni ad agosto - dichiarano dall'associazione - ma data la situazione di incertezza legata ai numeri della pandemia che nel mese scorso sembravano risalire, abbiamo preferito non rischiare. Ci sembrava però giusto fare una partita simbolica in ricordo di 'Bonfi'. È stato un modo per ritrovarsi tra amici e dare l'input ad un evento che ci auguriamo l'anno prossimo di poter fare in massima libertà”.