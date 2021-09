Sanremo: I Deplasticati e Pigna mon Amour insieme per la città vecchia, nasce il progetto ‘Per vie traverse’ (Video)

Si chiama ‘Per vie traverse’ il nuovo progetto nato dall’unione di due tra le realtà associative più brillanti della zona: Pigna mon Amour e I Deplasticati. Insieme vogliono e possono fare qualcosa di importante per il centro storico di Sanremo partendo proprio dalle sue strade, dalle sue vie, dai suoi vicoli.

La ‘Pigna’ è una perla, pulita a dovere sa essere quel gioiello che ogni anno migliaia di turisti italiani e stranieri scoprono camminando nel cuore dell’altra Sanremo, lontana dai lustrini del ‘salotto buono’.

‘Per vie traverse’ nasce con l’intenzione di coinvolgere volontari e residenti per una vasta operazione di pulizia della ‘Pigna’, passare negli angoli che più hanno bisogno di interventi e, al contempo, incontrare la popolazione residente per fare chiarezza sulle norme della raccolta differenziata. Alcune vie, infatti, ancora mostrano problematiche che non sempre sono imputabili agli abitanti. Il sistema va migliorato in alcuni suoi aspetti e anche il lavoro delle associazioni, preciso e puntuale sul territorio, può fare la propria parte.

Le interviste a Barbara Blengino (I Deplasticati) e Pino Ferrua (Pigna mon Amour)

Il progetto 'Per vie traverse' sarà presentato questa sera alle 21 in occasione del concerto de Lastanzadigreta in programma all'anfiteatro San Costanzo nel cuore della 'Pigna'.

Lastanzadigreta è un collettivo di cinque musicisti torinesi che scrive canzoni e sviluppa progetti culturali. Nel 2017 il primo album del gruppo, Creature selvagge, ha vinto la Targa Tenco per la miglior Opera Prima, scelto tra centinaia di titoli da una giuria di 200 critici musicali. Macchine inutili è il loro secondo album, pubblicato in cd, vinile e digitale (La Contorsionista / Sciopero Records, distribuzione Self, con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma “Per chi Crea”).

Si parte a metà ottobre con le iniziative ‘Per vie traverse’ sul campo de I Deplasticati e Pigna mon Amour. Ma il progetto non si fermerà al centro storico. I primi lavori nella ‘Pigna’, infatti, serviranno anche come sperimentazione per poi eventualmente spostarsi anche in altri quartieri di Sanremo. ‘Per vie traverse’ è solo all’inizio.