Sanremo: ispezione di oggi di Asl e Alisa a 'Casa Serena', problemi irrisolti e dal Comune si pensa all'annullamento dell'aggiudicazione

Anche se la relazione ufficiale deve ancora essere consegnata, la nuova ispezione fatta ogni da Asl 1 Imperiese per conto di Alisa a ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio ormai da settimane nell’occhio del ciclone, di fatto ricalca quella redatta la settimana scorsa nel precedente controllo.

Questa mattina c’è stata anche la verifica dell’ispettorato del lavoro che avrebbe trovato anche altre anomalie, legate ai contratti dei medici e del direttore sanitario. Come nella precedente ispezione sono stati evidenziati turni inadeguati degli Oss, doppi turni fino a più di 200 ore per gli infermieri e sono stati trovati ancora farmaci scaduti.

Sempre secondo quanto verificato dagli ispettori, continuerebbero a non essere eseguiti i tamponi agli ospiti che entrano nella struttura e non sarebbero stati sospesi alcuni operatori interni non vaccinati. I turni di tutti i dipendenti sarebbero stati definiti massacranti.

Ora, dopo due ispezioni (oggi era presente anche un esponente del Comune), bisognerà capire cosa farà soprattutto l’Amministrazione comunale, dopo le parole del Sindaco Biancheri che, mercoledì scorso in Consiglio aveva chiaramente affermato che, in caso di reiterati problemi all’interno della Rsa, sarebbe stata revocata la cessione della stessa al gruppo ‘My Home’.

Nel frattempo da palazzo Bellevue è partita una seconda diffida e, dopo l’ispezione di oggi l’Amministrazione comunale matuziana, venuta a conoscenza di quanto trovato all’interno della Rsa, sta pensando al da farsi. Sono stati contattati i legali e non è da escludere che possa essere inviata una terza diffida, ma anche la formalizzazione dell’annullamento dell’aggiudicazione oltre ovviamente eventuali sanzioni economiche.